اتحاد الكرة يستبدل مباراتي الدوري والكأس لـ بيراميدز

قرر اتحاد الكرة تبديل موعد مباراتي بيراميدز مع مصر للمقاصة في الدوري ونادي العبور بالقليوبية في كأس مصر في دور الـ32.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه تقرر أن يواجه بيراميدز مع نادي العبور بالقليوبية في كأس مصر في الـ13 من شهر مارس الجاري.

على أن تقام مباراة بيراميدز ومصر للمقاصة يوم 14 أبريل المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص اتحاد الكرة على تخفيف حدة ضغط المباريات المحلية على الأندية المشاركة في بطولات خارجية تجنبا لإصابة لاعبيها بالإجهاد وفقا للبيان.

وكان بيراميدز خاض مباراة في الكونفدرالية أمس الأربعاء ضد نكانا الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات وفاز بثلاثية دون رد.

وبناء عليه سيلتقي بيراميدز مع نادي العبور بالقليوبية يوم الأحد المقبل بدلا من مواجهة مصر للمقاصة.

ويسافر بيراميدز بعد ذلك إلى تنزانيا لملاقاة نامونجو في ثاني جولات الكونفدرالية.