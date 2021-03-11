الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني

أعرب علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي عن استيائه من القرارات التحكيمية في مواجهة الأهلي.

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الدوري المصري.

وقال وحيد عبر إذاعة الشباب والرياضة"هناك حالة غضب بعد الخسارة أمام الأهلي".

وكشف المتحدث الرسمي للإسماعيلي "الجماهير تطالب الإدارة بالانسحاب من الدوري بسبب الظلم التحكيمي".

وأوضح "إبراهيم نور الدين تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لحسين السيد بل كان رافضا للجوء لتقنية الفيديو"

وأضاف وحيد"نطالب لجنة الانضباط بقرار ضد التصرف الصبياني من موسيماني".

وشدد "موسيماني سخر من طريقة سير محمد مجدي حارس المرمى أمام مرأى ومسمع من الجميع قبل انطلاق الشوط الثاني"

واختتم تصريحاته "إذا بدر ذلك التصرف الصبياني من مدرب الإسماعيلي تجاه محمد الشناوي لقطعوا رقبته"