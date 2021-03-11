الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني

الخميس، 11 مارس 2021 - 00:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - أجايي

أعرب علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي عن استيائه من القرارات التحكيمية في مواجهة الأهلي.

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الدوري المصري.

وقال وحيد عبر إذاعة الشباب والرياضة"هناك حالة غضب بعد الخسارة أمام الأهلي".

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي: إن لم تسجل مبكرا أمام فريق مثل الأهلي سيعاقبك.. لا تزال الفرصة أمامنا مؤتمر موسيماني: مباراة الإسماعيلي أفضل إعداد لمواجهة فيتا كلوب عبد الحفيظ: أريد نسيان مباراة الإسماعيلي للتركيز في مواجهة فيتا كلوب التفوق الأحمر مستمر.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بثنائية ويصعب موقفه في الدوري

وكشف المتحدث الرسمي للإسماعيلي "الجماهير تطالب الإدارة بالانسحاب من الدوري بسبب الظلم التحكيمي".

وأوضح "إبراهيم نور الدين تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لحسين السيد بل كان رافضا للجوء لتقنية الفيديو"

وأضاف وحيد"نطالب لجنة الانضباط بقرار ضد التصرف الصبياني من موسيماني".

وشدد "موسيماني سخر من طريقة سير محمد مجدي حارس المرمى أمام مرأى ومسمع من الجميع قبل انطلاق الشوط الثاني"

واختتم تصريحاته "إذا بدر ذلك التصرف الصبياني من مدرب الإسماعيلي تجاه محمد الشناوي لقطعوا رقبته"

الإسماعيلي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماركينيوس: برشلونة فريق ممتاز.. لم نتوقع أن تكون المباراة سهلة 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع كارتيرون.. والإعلان الرسمي عقب مباراة سيراميكا 20 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يستبدل مباراتي الدوري والكأس لـ بيراميدز 21 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني 22 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول إلى ربع نهائي الأبطال.. ثنائية صلاح وماني تٌقصي لايبزج 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رائعة ميسي لم تكن كافية.. برشلونة يتعادل مع سان جيرمان ويودع دوري الأبطال 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمود ناجي يدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تحكيميا ساعة | الدوري المصري
منذ الخسارة في الإسماعيلية.. الأهلي يحافظ على سجله خال من الهزائم ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (112) - (106) الزمالك.. عودة رائعة للمارد الأحمر
قد ينال إعجابك