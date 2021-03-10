ليفربول إلى ربع نهائي الأبطال.. ثنائية صلاح وماني تٌقصي لايبزج

تأهل ليفربول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاد لايبزج من البطولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "بوشكاش آرينا"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة المٌحتسبة على أرض ليفربول، أقيمت في المجر بسبب إجراءات بريطانيا في العزل الصحي للوافدين من الخارج.

الفوز هو الأول لـ ليفربول على أرضه منذ شهر ديسمبر، لكن مازالت الانتصارات غائبة عن ملعب أنفيلد، بالنظر لإقامة المباراة في بودابست.

سجل محمد صلاح وساديو ماني هدفا ليفربول في اللقاء خلال الشوط الثاني.

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVRBL #LFC 🔴 pic.twitter.com/weW1ugW1Q6 — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) March 10, 2021

التشكيل

يورجن كلوب اختار البدء بـ فابينيو في وسط الملعب، فيما بدأ أوزان كاباك، وناثان فيليبس في الدفاع.

وصف المباراة

اولى تهديدات ليفربول لمرمى لايبزج كانت في الدقيقة الخامسة. تمريرة من جورجينو فينالدوم إلى ساديو ماني الذي استلمها داخل منطقة الجزاء، ثم سدد فوق المرمى بقليل.

الرد الألماني كان في الدقيقة التاسعة، وكاد داني ألمو يسجل الأول بعدما انفرد وسدد، لكن أليسون تصدى لها ببراعة.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة الـ22. تمريرة رائعة من تياجو ألكانتارا إلى صلاح الذي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد يتصدى لها الحارس وترتد إلى ماني الذي يتابعها بالرأس بطريقة أغرب لتضيع فرصة الأول.

وفي الدقيقة الـ45، كرة طولية يستلمها صلاح داخل منطقة الجزاء، والكرة تصل إلى جوتا الذي ينفرد ويسدد بجانب القائم بقليل.

الشوط الثاني

جوليان ناجلزمان بدأ الشوط الثاني بأولى التبديلات. شارك أليكساندر سورلوت بدلا من كيفين كيمبيل.

وبعد فترة هادئة مع بداية الشوط الثاني، لجأ المدرب الشاب إلى دكة البدلاء مجددا في الدقيقة الـ61 وشارك جوستين كلويفرت، وهوانج هي تشان بدلا من إميل فورسبيرج، ويوسف بولسين.

العارضة أنقذت ليفربول من تصعيب المباراة في الدقيقة الـ66. عرضية من الجهة اليسرى، قابلها البديل أليكساندر سورلوت برأسية في العارضة.

قتل المباراة

هنا أنهى محمد صلاح اللقاء. مرتدة قادها ساديو ماني ومررها إلى ديوجو جوتا، والبرتغالي مرر إلى محمد صلاح الذي استلمها وراوغ المدافع، ثم سدد على الأرض بجانب الحارس مسجلا الأول في الدقيقة الـ69.

صلاح راوغ 1⃣ .. 2⃣ .. وسدد كرة أرضية على الطريقة البرازيلية سكنت شباك لايبزيج🔥⚽ جالوتشي حارس لايبزيج شاهد الكرة في صمت🤭#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/QG5r3JWPW8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 10, 2021

هدف هو الـ25 لـ محمد صلاح هذا الموسم بمختلف البطولات، كأكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف هذا الموسم.

على الفور تدخل كلوب هنا. شارك ديفوك أوريجي بدلا من ديوجو جوتا في الدقيقة الـ71، ونابي كيتا بدلا من تياجو ألكانتارا.

ناجلزمان رد بدخول أمادو حيدرا بدلا من دانييل أولمو في نفس الدقيقة.

وساديو ماني أجهز على اللقاء في الدقيقة الـ74. بينية من ترينت أرنولد إلى البديل أوريجي، والبلجيكي أرسل عرضية، قابلها ماني بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

تبديل جديد من كلوب كانت في الدقيقة الـ81 بدخول جيمس ميلنر بدلا من جورجينو فينالدوم.

وكاد أوريجي يسجل الثالث في الدقيقة الـ82. استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ، ثم سدد في الشباك الجانبية للمرمى.

محمد صلاح أهدر الثالث في الدقيقة الـ84 بعد تمريرة من ماني. استلم الكرة وسدد R2، لكن الدفاع حولها إلى ركنية.

وكانت آخر تبديلات كلوب في الدقيقة الـ89 بدخول أوكس تشامبيرلين، وكوستاس تسيميكاس بدلا من ساديو ماني، وأندرو روبيرتسون.

تسيمكاس سدد كرة على الطائر فور نزوله، لكنها مرت فوق المرمى، ولينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين مقابل لا شيء.

وستقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة بعد المقبل، إذ سينتظر ليفربول لمعرفة منافسه التالي.