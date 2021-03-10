رائعة ميسي لم تكن كافية.. برشلونة يتعادل مع سان جيرمان ويودع دوري الأبطال

سجل ليونيل ميسي قائد برشلونة هدفا رائعا لكنه لم يكن كافيا لبدء المعجزة وإحداث عودة تاريخية جديدة.

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد التعادل مع باريس سان جيرمان في مرحلة الإياب إيجابيا بهدف لمثله في ملعب حديقة الأمراء اليوم الأربعاء.

وكان سان جيرمان فاز في الذهاب في ملعب كامب نو بأربعة أهداف لهدف.

افتتح كيليان مبابي أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأدرك ميسي التعادل بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37.

وشهدت المباراة إهدار ميسي لركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما تصدى لها حارس سان جيرمان كيلور نافاس وارتطمت الكرة في العارضة بعد ذلك.

وودع برشلونة البطولة من دور الـ16 لأول مرة منذ موسم 2006-2007.

فيما تأهل سان جيرمان لربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.

إثارة كُبرى

بدأت المبارة بتهديد مبكر من سان جيرمان لكن رأسية ماركينيوس مرت بجوار مرمى برشلونة.

ورد برشلونة بتسديدة عن طريق عثمان ديمبيلي ذهبت لخارج الملعب كذلك.

وتألق كيلور نافاس وتصدى لتسديدة قوية من ديمبيلي، ذلك قبل أن تأتي أخطر فرص اللقاء حتى ذلك الوقت بتسديدة قوية من سيرجينو ديست لكن الكرة ارتطمت في العارضة.

وتوقف اللعب بداعي مطالبة سان جيرمان الحصول على ركلة جزاء لعرقلة ماورو إيكاردي من قبل أوسكار مينجويزا، وبالفعل احتسبها الحكم أنتوني تايلور بعد مشاهدة اللقطة بنفسه.

وسدد مبابي الكرة على يسار تير شتيجن ليعلن تقدم سان جيرمان في النتيجة في الدقيقة 30.

وكاد ديمبيلي يدرك التعادل سريعا لكن تسديدته وجدت المتألق كيلور نافاس لها بالمرصاد.

وفي الدقيقة 37 أطلق ميسي قذيفة صاروخية بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن التعادل لبرشلونة.

وبينما كان الشوط الأول يسير بهدوء احتسب الحكم أنتوني تايلور ركلة جزاء لأنطوان جريزمان بعد عرقلته من قبل ليفين كورزاوا.

ولكن تألق نافاس وكان في الموعد وتصدى لركلة ميسي وارتطمت الكرة بعد ذلك في العارضة لتضيع فرصة الهدف الثاني على البلوجرانا.

غياب الفرص

وبدأ الشوط الثاني بضغط من برشلونة وأرسل جوردي ألبا عرضية أمسك بها نافاس بسهولة.

وكاد ميسي يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء وجدت قدم ماركينيوس لتمنع الكرة من الذهاب للمرمى.

وأرسل مبابي عرضية من الناحية اليسرى شتتها دفاع برشلونة بسهولة.

وأرسل ميسي عرضية لم تجد من يقابلها، وتلاها هجمة لبرشلونة أنهاها سيرجيو بوسكيتس برأسية تصدى لها نافاس.

وشتت سان جيرمان عرضية من ميسي قابلها ترينكاو بتسديدة قوية ارتطمت في جسد دفاع سان جيرمان ولم تشكيل أي خطورة.

وأرسل جريزمان عرضية شتتها دفاع سان جيرمان.

وسدد جريزمان كرة قوية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء ذهبت أعلى مرمى الفريق الفرنسي.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.