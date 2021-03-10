محمود ناجي يدير مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تحكيميا

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - محمود ناجي - الزمالك - حرس الحدود

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا للحكم محمود ناجي.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس، على ستاد القاهرة، في الجولة 15 للدوري المصري.

ويدير محمود ناجي المباراة كحكم ساحة.

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ويساعده محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي.

بينما سيكون أحمد إبراهيم هو الحكم الرابع للمباراة.

وعلى مقعد حكم الفيديو المساعد يتواجد محمود بسيوني ويعاونه عاطف حسين.

وسبق لناجي إدارة مباراة واحدة فقط للزمالك من قبل، كانت ضد حرس الحدود في الموسم الماضي.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في الجولة 33.

كما أدار مباراة واحد فقط لسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في الموسم الحالي.

وخسر سيراميكا كليوباترا هذه المباراة التي كانت ضد إنبي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 7.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباتارا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من 14 مباراة.

الزمالك الدوري المصري
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