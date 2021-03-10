مدرب الإسماعيلي: إن لم تسجل مبكرا أمام فريق مثل الأهلي سيعاقبك.. لا تزال الفرصة أمامنا

أعرب دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن رضاه بأداء الفريق في الشوط الأول أمام الأهلي.

وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدفين دون مقابل ليواصل الدراويش موقفه المتأزم في جدول الدوري.

وقال يوفيتش عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا شوط أول جيد وأهدرنا ثلاث فرص وكان هناك شك في ضربة جزاء لنا".

وتابع "فريق مثل الأهلي إن لم تسجل مبكرا أمامه وتستغل الفرص سيعاقبك في الشوط الثاني".

وأوضح "للأسف لم نسجل وعوقبنا بهدفين، أهنئ الأهلي على الفوز في المباراة".

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي "اللعب أمام دجلة كان مختلفا عن الأهلي، لعبنا اليوم بخطة أخرى وكنا نحاول اللعب بطريقة الضغط العالي من أجل تقليل فرص الفريق".

وعن إجراء 5 تبديلات دفعة واحدة أوضح "أجرينا التبديلات كاملة في توقيت واحد بسب التأخر بهدف وحاولنا بأقصى حد دعم وتنشيط الهجوم".

واختتم تصريحاته "الموقف ليس جيدا حتى الآن ولكن نسعى لتحسين ذلك في الفترة المقبلة، وأدائنا في الشوط الأول يمنحنا الأمل والحافز خلال المباريات القادمة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.