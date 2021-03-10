عبد الحفيظ: أريد نسيان مباراة الإسماعيلي للتركيز في مواجهة فيتا كلوب

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حصد النقاط الثلاثة هو أهم شيء من مباراة فريقه أمام الإسماعيلي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 للدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أفضل شيء في مباراة الإسماعيلي هو النقاط الثلاثة وعودة صلاح محسن وتسجيله هدف".

وأضاف "فريقنا به الكثير من الإصابات والغيابات ونتخوف من زيادة لمصابين ذلك فضلنا إراحة أيمن أشرف".

وواصل "أمامنا مباراة مهمة ضد فيتا كلوب سنخوضها بشخصية الأهلي من أجل العودة بالنتيجة التي نريدها".

مدير الكرة أشار "لعبنا في ظروف صعبة كثيرا وقت الظهيرة في فصل الصيف وفي شهر رمضان لذلك هدفنا عبور مباراة فيتا بالنتيجة التي نريدها دون النظر لأي صعوبات أو عقبات".

وشدد "من اليوم وحتى يوم الثلاثاء هدفنا واحد وهو العودة أمام فيتا كلوب بالنتيجة التي تؤهلنا لدور الثمانية في إفريقيا".

وتابع "الفوز على الإسماعيلي مقبول ولكني أريد نسيان هذه المباراة خصوصا أداء الشوط الأول من أجل التركيز بقوة في مواجهة فيتا".

وأردف "عودة طاهر ومعلول وأيمن ستعطي الفريق قوة كبيرة أمام فيتا".

وعن حضور الجماهير أتم تصريحاته قائلا: "أيا كان الوضع يجب أن نتعامل مع اللقاء بجدية وبشخصيتنا، هناك فرق تلعب بجماهير وأخرى لا والوضع نفسه لتقنية الفيديو في أدوار معينة ولا أعلم السبب لكن تركيزنا على المباراة".

ويلعب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد فيتا كلوب الكونغولي.