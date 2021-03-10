انتهت ليلة الأبطال – سان جيرمان (1) - (1) برشلونة.. التعادل يحكم اللقاء

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان وبرشلونة التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق88: مبابي يهدر انفرادا ويسدد الكرة أعلى المرمى بعد مراوغة رائعة للينجليه.

ق61: ميسي كاد يسجل هدفا ثانيا لكن ماركينيوس وضع قدمه أمام الكرة ومنعها من الذهاب لمرمى فريقه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+2: نافاس يتصدى والكرة ترتطم في العارضة وتحرم برشلونة من هدف ثاني في اللقاء.

ق45:+1: ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة كورزاوا لجريزمان.

ق37: جووووووووول ميسي يدرك التعادب بتسديدة صاروخية.

ق35: ديمبلي يهدر فرصة هدف محقق بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نافاس.

ق31: جوووووول مبابي يسجل الهدف الأول لسان جيرمان من ركلة جزاء.

ق30: ركلة جزاء لسان جيرمان بداعي عرقلة لينجليه لإيكاردي وبعد مشاهدة الحكم للإعادة في الفيديو.

ق23: يا ربااااه، تسديدة ديست ترتطم بالعارضة وتضيع فرصة هدف محقق على برشلونة.

انطلاق المباراة.

سان جيرمان برشلونة ليلة الأبطال
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