انتهت ليلة الأبطال – ليفربول (2)-(0) لايبزيج.. تأهل الحُمر

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

أندرو روبيرتسون مع ليفربول أمام لايبزج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ولايبزيج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل ليلة الأبطال – صلاح يقود ليفربول ضد لايبزج وعودة ماني.. وفابينيو يعود للوسط فينالدوم: التتويج بدوري الأبطال سينقذ موسم ليفربول سلسلة هزائم تحدث لأول مرة في التاريخ.. فولام يعمق جراح ليفربول ويفوز عليه في أنفيلد ناجلزمان: كلوب مرشح لتدريب ألمانيا؟ أعتقد أن علاقته بـ ليفربول قوية

نهاية المباراة

ق. 74 جووول ثااااني. عرضية من أوريجي، يودعها ماني في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 69 جوووول أووول لليفربول عن طريق محمد صلاح. مرتدة بدأها فينالدوم إلى جوتا الذي مرر إلى صلاح، وبدوره استملها وراوغ ثم سدد على الأرض مسجلا الأول.

ق. 64 عرضية من الجهة اليسرى، يقابلها أليكساندر سورلوت برأسية في العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 كرة طولية يستلمها صلاح داخل منطقة الجزاء، والكرة تصل إلى جوتا الذي ينفرد ويسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 22 تمريرة رائعة من تياجو ألكانتارا إلى صلاح الذي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد يتصدى لها الحارس وترتد إلى ماني الذي يتابعها بالرأس بطريقة أغرب لتضيع فرصة الأول.

ق. 9 داني أولمو ينفرد بالمرمى ويسدد، لكن أليسون يتألق ويتصدى لها.

ق. 5 فرصة أولى لليفربول. تمريرة رائعة من فينالدوم إلى ساديو ماني الذي استلم الكرة وانفرد ثم سدد فوق المرمى بقليل.

صلاح أساسي في المباراة المقامة على بوشكاش أرينا في بودابيست عاصمة المجر.

بداية المباراة

ليلة الأبطال ليفربول لايبزيج
نرشح لكم
أخر الأخبار
نهاية حقبة؟ رونالدو وميسي يغيبان عن ربع نهائي دوري الأبطال منذ 16 عاما 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يتعجب من قرارات الـ VAR 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيف سيجد كارتيرون الزمالك مختلفا عن ولايته الأولى ساعة | الدوري المصري
محاميه: لا علاقة لـ عباس بأية تعاقدات في الزمالك وأوقف كل إجراءات تنفيذ الأحكام لصالحه ساعة | الدوري المصري
أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد عبور لايبزيج ساعة | المحترفون
بوكيتينو: فكرنا كثيرا في التأهل خلال الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
"الملك كازو" يكسر رقمه القياسي السابق في الدوري الياباني ساعة | آسيا
فابينيو وهالاند ونافاس يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في جولة دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 2 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية 3 استبعاد وموقف النتائج.. ماذا تقول لائحة كاف في شكوى سيمبا ضد المريخ 4 انتهت كرة سلة – الأهلي (112) - (106) الزمالك.. عودة رائعة للمارد الأحمر
قد ينال إعجابك