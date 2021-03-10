انتهت ليلة الأبطال – ليفربول (2)-(0) لايبزيج.. تأهل الحُمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ولايبزيج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق. 74 جووول ثااااني. عرضية من أوريجي، يودعها ماني في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 69 جوووول أووول لليفربول عن طريق محمد صلاح. مرتدة بدأها فينالدوم إلى جوتا الذي مرر إلى صلاح، وبدوره استملها وراوغ ثم سدد على الأرض مسجلا الأول.

ق. 64 عرضية من الجهة اليسرى، يقابلها أليكساندر سورلوت برأسية في العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 كرة طولية يستلمها صلاح داخل منطقة الجزاء، والكرة تصل إلى جوتا الذي ينفرد ويسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 22 تمريرة رائعة من تياجو ألكانتارا إلى صلاح الذي ينفرد تماما بالمرمى ويسدد يتصدى لها الحارس وترتد إلى ماني الذي يتابعها بالرأس بطريقة أغرب لتضيع فرصة الأول.

ق. 9 داني أولمو ينفرد بالمرمى ويسدد، لكن أليسون يتألق ويتصدى لها.

ق. 5 فرصة أولى لليفربول. تمريرة رائعة من فينالدوم إلى ساديو ماني الذي استلم الكرة وانفرد ثم سدد فوق المرمى بقليل.

صلاح أساسي في المباراة المقامة على بوشكاش أرينا في بودابيست عاصمة المجر.

بداية المباراة