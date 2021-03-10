تشكيل ليلة الأبطال – صلاح يقود ليفربول ضد لايبزج وعودة ماني.. وفابينيو يعود للوسط

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فابينيو - ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة لايبزج في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ويقود محمد صلاح خط هجوم الفريق مع ساديو ماني الذي عاد للتشكيل بعد غيابه في المباراة الماضية ضد فولام.

ويبدأ ديوجو جوتا المباراة ويعوض غياب فيرمينو.

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ويعود فابينيو للعب في وسط الملعب بعد الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – أوزان كاباك – ناثانيل فيليبس – ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: تياجو ألكانتارا – جورجينيو فينالدوم – فابينيو.

الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – ديوجو جوتا.

بينما جاء تشكيل لايبزج على النحو التالي:

حارس: بيتر جالوتشي.

الدفاع: نوردي موكيلي – دايوت أوباميكانو – لوكاس كولسترمان.

الوسط: تايلر أدامز – كريستوفر نكونو – مارسيل سبيتزر – كيفن كامبل.

الهجوم: إميل فورسبيرج – دانيال أولمو – يوسف بولسن.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

محمد صلاح
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