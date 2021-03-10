تشكيل ليلة الأبطال – إيكاردي وحيدا في هجوم باريس.. وميسي وجريزمان يقودان برشلونة

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 20:47

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - برشلونة وباريس سان جيرمان

أعلن ماوريسيو بوكيتينو ورونالدو كومان مدربا باريس سان جيرمان وبرشلونة تشكيلتي فريقيهما للمباراة المرتبقة بينهما.

ويستضيف سان جيرمان منافسه برشلونة في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز سان جيرمان ذهابا في ملعب كامب نو بأربعة أهداف لهدف.

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وجاء تشكيل سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: لافين كورزاوا- برينسيل كيمبيبي- ماركينيوس- أليساندرو فلورينزي

في الوسط: إدريسا جانا جاي- لياندرو باريديس- ماركو فيراتي

في الوسط الهجومي: كيليان مبابي- جوليان دراكسلر

في الهجوم: ماورو إيكاردي

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- كليمنت لينجليه- أوسكار مينجويزا- سيرجينيو ديست

في الوسط: فرينكي دي يونج- بيدري- سيرجيو بوسكيتس

في الهجوم: عثمان ديمبيلي- أنطوان جريزمان- ليونيل ميسي

سان جيرمان برشلونة ليلة الأبطال
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