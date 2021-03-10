قائمة سيراميكا كليوباترا – محمد إبراهيم وصالح جمعة وريان حاضرون لمواجهة الزمالك

يواجه سيراميكا كليوباتار، الزمالك، بكامل قوته وبدون غيابات كبيرة.

أعلن هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوبارتا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك.

قائمة سيراميكا كليوباترا، شهدت حضور محمد إبراهيم وصالح جمعة لاعبا الزمالك والأهلي السابقين في وسط الملعب.

ويتواجد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المٌعار أيضا في الهجوم بعد شفائه من الإصابة.

سيراميكا كليوبارتا سيفتقد لـ رجب بكار الظهير الأيمن، وسيف تقا المدافع التونسي خلال المباراة.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.

الدفاع: وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي -عبد الله محمود - أحمد محسن - فابريس نجاه.

الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - رجب عمران- صالح جمعة - محمد إبراهيم - ميدو جابر - شريف دابو - مصطفى ميسي.

الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم - أحمد ياسر ريان.

سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.