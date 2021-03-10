بحضور الخطيب وأشرف صبحي.. الأهلي يفتتح فرع الأقصر الخميس

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 20:31

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي وزير الرياضة - محمود الخطيب رئيس الأهلي

يفتتح مجلس إدارة الأهلي فرع النادي في الأقصر غدا الخميس بحضور محمود الخطيب رئيس النادي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يحضر احتفالية افتتاح فرع الأهلي في الأقصر لفيف من رموز وقيادات ونجوم القلعة الحمراء وبحضور سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

وانتهى الأهلي من كافة التجهيزات للنادي والملاعب وأماكن تواجد الأعضاء والحدائق وتسيير الخدمات بالشكل الذي يليق بأعضاء النادي في الصعيد.

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‎ويعتبر أهلي الأقصر أكبر نادي رياضي بالمحافظة حيث تبلغ مساحته 13 فدان، ويشمل ملعب كرة قدم قانوني ومدرجات تتسع لـ 5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبني اجتماعي يشمل العديد من الخدمات الإجتماعية والرياضية بخلاف المسجد والجيم وملعب التنس ، وملعب الخماسي.

ويتضمن أهلي الأقصر العديد من الرياضات من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضي وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى.

وكشف الأهلي عن تحقيق أهداف عديدة أولها وصول النادي لجماهيره في الصعيد وتلبية رغباتهم، وخدمة أعضائه في صعيد مصر، وكذلك مشاركة الأهلي بدوره الوطني والاجتماعي في التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية، وتحقيق عوائد اقتصادية عديدة من خلال استغلال حق انتفاع النادي، ومن خلال الوحدة الاقتصادية مع شركة استادات التى حققت كل المعايير المطلوبة بأهلي الأقصر.

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الأهلي فرع الأقصر الخطيب أشرف صبحي
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