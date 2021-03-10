تقرير: لابورتا يرغب في تغيير اسم فريق "برشلونة ب"

يرغب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في تغيير اسم الفريق الثاني للنادي الكتالوني بحسب تقرير صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن لابورتا يفكر في تغيير اسم الفريق من "برشلونة ب" لـ "برسا أتليتك".

بداية الفريق الثاني لبرشلونة أو "برشلونة ب" كانت عام 1970 حينما تم تكوينه بعد المزج بين فريقي "سي دي كوندال" وأتليتكو كتالونيا؛ ليُمسى الفريق بـ برشلونة أتليتك.

لكن بسبب قرار الاتحاد الإسباني عام 1990 بانتساب فرق الرديف لأنديتها، تم تغيير اسم الفريق لـ برشلونة ب.

إلا أن لابورتا قام بتغيير اسم الفريق مجددا لـ برسا أتليتك عام 2008 حينما كان رئيسا للنادي في الفترة ما بين 2003 وحتى 2010.

لكن بعد قدوم ساندو روسيل ليكون رئيسا للنادي عام 2010، أعاد تسمية الفريق لـ برشلونة ب.

ويحتل برشلونة ب المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثالثة الإسباني.