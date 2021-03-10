اللقاء الأخير؟ كارتيرون يقود التعاون للفوز على أبها واختراق المربع الذهبي

قاد باتريس كارتيرون فريق التعاون للفوز على أبها بهدف، والتقدم للمركز الرابع بالدوري السعودي.

فاز نادي التعاون على أبها بهدف مقابل لا شيء على ملعب مدينة الملك عبد الله، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

سجل سميحان النابت هدف التعاون الوحيد في الدقيقة الـ72. عرضية أخرجها الدفاع ووصلت إلى سميحان الذي استقبلها ثم سدد في المرمى مسجلا الهدف الوحيد.

الفوز رفع رصيد التعاون للنقطة الـ35 مرتقيا للمركز الرابع مؤقتا، ولحين لعب الأهلي جدة مع النصر مساء غد الخميس.

في المقابل تجمد رصيد أبها عند النقطة الـ28 في المركز الـ12.

المباراة ربما تكون الأخيرة لـ كارتيرون مع نادي التعاون، إذ سيعقد المدرب الفرنسي جلسة مع إدارة التعاون عقب اللقاء لتحديد مصيره، وربما يرحل عن الفريق، وتكون وجهته المقبلة هي تدريب نادي الزمالك، إذا استقرت الإدارة البيضاء على ذلك.

كارتيرون قاد التعاون في 27 مباراة. فاز بـ 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 آخرين.