تشكيل الإسماعيلي - بن يوسف يقود الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 18:40

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

دفع دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي بالمهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف أساسيا في مواجهة الأهلي.

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي

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المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان الصحراوي – حسين السيد.

الوسط: محمد الشامي – محمد حسن – عماد حمدي – محمد عادل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب.

ويجلس على مقاعد بدلاء الإسماعيلي كل من:

محمد فوزي – محمد بيومي – محمود دونجا – عمر الوحش – أحمد مدبولي – نادر رمضان – أحمد كاستيلو – زياد طارق – بينسون شيلونجو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري
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