تشكيل الأهلي - بيكهام يقود الجبهة اليسرى.. وشريف مهاجم أمام الإسماعيلي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ أحمد رمضان "بيكهام" في مركز الظهير الأيسر أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

يدخل الأهلي مواجهة الإسماعيلي بقائمة تخلو من أي ظهير أيسر، بسبب إصابة التونسي علي معلول واستبعاد أيمن أشرف الذي يعاني من الإجهاد.

لذلك يعتمد موسيماني على الظهير الأيمن بيكهام في الجانب الأيسر.

كما عاد محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي أمام الدراويش.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: جونيور أجايي – محمد شريف – حسين الشحات.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي - رامي ربيعة - مروان محسن - صلاح محسن - سعد سمير - ناصر ماهر - والتر بواليا - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.