مؤتمر سولشاير: رحيل كافاني؟ يضيف الكثير لنا.. وراشفورد لن يواجه ميلان

لم يحسم أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مصير إدينسون كافاني مهاجم فريقه بشكل نهائي مؤكدا أنه يضيف الكثير لناديه.

وكان لويس كافاني والد إدينسون قال إن نجله لا يشعر بالراحة في إنجلترا ويريد الرحيل بنهاية تعاقده في نهاية الموسم الجاري والانتقال إلى بوكا جونيورز.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "كافاني يركز على العودة لنا والشفاء من الإصابة، وبالنسبة للغتي البرتغالية السيئة والإنجليزية الجيدة لديه فهو فخور جدا باللعب لمانشستر يونايتد ولا يوجد أي قرار تم اتخاذه حتى الآن نحن فقط نعمل على استعادته".

وبسؤاله عما إذا كان قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في وقت سابق بإيقاف كافاني لاتهامه بإطلاق تعليقات عنصرية كان سببا في عدم شعوره بالراحة ورغبة في الرحيل قال سولشاير: "لا أستطيع التعليق عما قيل".

واستدرك "ما أستطيع قوله إننا نشعر بالسرور لتواجد كافاني معنا كل يوم، هو يثبت ذلك بشخصية واحترافيته ومساعدته للاعبين الشباب كما أردنا".

وأردف "هو سيتخذ القرار وهو يعرف أننا مغرمون بما قدمه للنادي حتى لو لعب أقل مما كان يريد".

وعن مواجهة ميلان غدا الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي قال المدرب النرويجي: "أنا معجب للغاية بميلان النادي ذو التقاليد والتاريخ العريق والإمكانيات الكبيرة".

وكشف سولشاير عن احتمالية غياب ماركوس راشفورد عن المباراة لإصابته في الكاحل بعدما تعرض لها في اللقاء الماضي ضد مانشستر سيتي.

وبسؤاله كيف سيساعد الفوز ببطولة الجيل الحالي من لاعبي يونايتد قال: "عندما تفوز بشيء ما فهو يضيف لك".

وأتم سولشاير حديثه "مع اقتراب نهاية مسيرتي الكروية كنا فزنا بكأس الرابطة وكان ذلك أول لقب لنيمانيا فيديتش وباتريس إيفرا وهو ما دفعنا للفوز بالدوري في الموسم التالي، الموسم الماضي كنا نشعر بالمرارة بعد الهزيمة ثلاث مرات في الدور نصف النهائي في بطولات مختلفة".