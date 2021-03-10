رئيس يوفنتوس السابق: رونالدو كان توقيع خاطئ ويجب بيعه

يرى جيوفاني كوبولي جيجلي رئيس يوفنتوس السابق أن النادي كان مخطئا بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وودع يوفنتوس منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام بورتو مساء أمس الثلاثاء.

وقال كوبولي عبر إذاعة بونتو نوفو: "رونالدو كان توقيع خاطئ بكل تأكيد وقلت ذلك منذ أول يوم له في النادي".

وأوضح "رونالدو لاعب عظيم لكنه مكلف للغاية، دفعوا له مليون يورو لكل هدف".

وشدد رئيس يوفنتوس السابق "الأمر متروك للنادي، يجب أن ينتقد أنييلي رئيس النادي الحالي نفسه".

وتابع "أنا لا ألوم بيرلو، يوفنتوس بحاجة إلى إعادة البناء الآن، أنييلي لم يريد ساري لكنه قبله لأن بافل نيدفيد وباراتشي دفعاه لذلك".

وواصل رئيس يوفنتوس السابق "لقد عرفت نيدفيد كلاعب عظيم لكنه غير قادر على أن يكون نائب رئيس يوفنتوس، يجب التفكير مرة أخرى في دوره داخل النادي".

واختتم تصريحاته "يجب على يوفنتوس بيع رونالدو بنهاية الموسم والأمر نفسه ينطبق على باراتيشي، ربما قام أنييلي بترقيته من أجل إبعاده لاحقا".