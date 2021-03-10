مؤتمر بيولي – مواجهة يونايتد ليست نهائيا.. ومنبهر بفوزهم على سيتي

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

عبر ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان عن انبهاره من أداء مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة والتي انتصر بها الشياطين الحمر.

انبهار بيولي يأتي قبل مواجهة مانشستر يونايتد، غدا الخميس، على ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "علينا أن نتحد في الشقين (الهجومي والدفاعي) معا، إذا كنا أكثر تماسكا سنكون أفضل في الجانب الدفاعي والهجومي".

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وأضاف "المباراة ليست نهائيا، هناك العديد من الفرق في السباق، لكنها مباراة مرموقة بين فريقين لديهم تاريخ عريق".

وشدد "نعمل من أجل الفوز وتحقيق أحلامنا".

وعن انتصار مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين في الدوري "انا منبهر للغاية. يونايتد استحق الفوز ضد فريق رائع لم يخسر منذ 21 مباراة".

وأكد "لقد درسنا كل تفاصيل المباراة".

وأكمل "يجب أن تلعب هذه المباريات بالتزام واحترام (للمنافس) النتيجة الإيجابية في مباراة الغد ستعطينا دافعا في الإياب".

وأتم "الطريق لا يزال طويلا، وعلينا أن نلعب ضدهم بحماس".

ميلان مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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