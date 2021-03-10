تقرير فرنسي: القبض على مشجع لسان جيرمان أطلق إنذار الحريق في فندق برشلونة

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بهدف مويس كين ضد كاين

ألقت سلطات الأمن الفرنسية القبض على مشجع لباريس سان جيرمان أطلق إنذار الحريق في فندق إقامة برشلونة قبل لقاء الفريقين مساء الأربعاء.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن مشجع سان جيرمان استأجر غرفة في الفندق وبعدما قام الجمهور بإطلاق الألعاب النارية أمام الفندق لإزعاج لاعبي برشلونة في الرابعة صباحا، قام هو بإطلاق إنذار الحريق بعد ذلك بساعة.

وقام المشجع وبقية الجماهير بذلك الأمر من أجل التسبب في عدم السماح للاعبي برشلونة بالنوم.

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ويحل برشلونة ضيفا على سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء لملاقاته في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة هُزم في الذهاب في ملعبه كامب نو بأربعة أهداف لهدف.

سان جيرمان برشلونة ليلة الأبطال
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