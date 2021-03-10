تقرير فرنسي: القبض على مشجع لسان جيرمان أطلق إنذار الحريق في فندق برشلونة

ألقت سلطات الأمن الفرنسية القبض على مشجع لباريس سان جيرمان أطلق إنذار الحريق في فندق إقامة برشلونة قبل لقاء الفريقين مساء الأربعاء.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن مشجع سان جيرمان استأجر غرفة في الفندق وبعدما قام الجمهور بإطلاق الألعاب النارية أمام الفندق لإزعاج لاعبي برشلونة في الرابعة صباحا، قام هو بإطلاق إنذار الحريق بعد ذلك بساعة.

وقام المشجع وبقية الجماهير بذلك الأمر من أجل التسبب في عدم السماح للاعبي برشلونة بالنوم.

At 04:00 local time, PSG fans set off firecrackers outside of the Barcelona hotel ahead of today’s Champions’ League clash. (via @Rooney919191) pic.twitter.com/WS3kLZtfqL — Get French Football News (@GFFN) March 10, 2021

ويحل برشلونة ضيفا على سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء لملاقاته في ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة هُزم في الذهاب في ملعبه كامب نو بأربعة أهداف لهدف.