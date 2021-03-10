قائمة الزمالك - عودة أبو جبل وشيكابالا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 17:15

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا ومحمد الشامي من مباراة الزمالك والإسماعيلي

عاد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء غدا الخميس، في الجولة الـ15 من الدوري المصري في المباراة التي تقام باستاد القاهرة.

وغاب أبو جبل عن قائمة الزمالك لأخر مباراة في الدوري أمام وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

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وشهدت قائمة الزمالك أيضا عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق بعد الغياب عن عدة مباريات للإصابة.

كما عاد الظهير الأيمن الشاب أحمد عيد للظهور في قائمة الزمالك بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – الونش – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمد أشرف – إمام عاشور – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – شيكابالا.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – أسامة فيصل – حسين فيصل.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 30 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

الزمالك سيراميكا كليوباترا شيكابالا الدوري المصري
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