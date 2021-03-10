مران الزمالك - باتشيكو يطالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد للفوز ضد سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

تابع فريق الزمالك استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء.

وبدأ مران الزمالك بجلسة سريعة بين جايمي باتشيكو مدرب الفريق، لمنح بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية المقرر تطبيقها في المران.

وطالب باتشيكو من اللاعبين التركيز وبذل الجهد لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا والحفاظ على صدارة الترتيب في الدوري.

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كما قام الجهاز الفني لنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات على هامش المران الجماعي.

وأدت كل مجموعة تدريبات فنية وبدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف باتشيكو ومدحت عبد الهادي المدرب العام وكوستا المدرب المساعد.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على التسليم والتسلم في المساحات الصغيرة، وقام المدرب بإيقاف التدريب لتصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

في الدوري الدوري المصري الممتاز الزمالك
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