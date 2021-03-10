خبر في الجول – اجتماع بين كارتيرون وإدارة التعاون عقب مباراة أبها للنقاش حول مستقبله

يجتمع باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي، والقريب من تولي تدريب الزمالك حسبما أوضح مصدر بالنادي، مع إدارة ناديه الحالي، للنقاش حول مستقبله.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من المدرب، أنه سيجتمع مع الإدارة عقب مباراة أبها في الدوري، المقررة بعد ساعات قليلة اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن ينتهي الاجتماع بفسخ تعاقد كارتيرون مع التعاون، مع اقترابه من العودة لتدريب الزمالك.

وكان مصدر بنادي الزمالك قد كشف لـ FilGoal.com أن اللجنة المديرة للنادي اقتربت من الاتفاق مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، للعودة لتدريبه، مع وجود شرط قد يسهل ذلك التعاقد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اقتربنا من الاتفاق مع باتريس كارتيرون".

وأوضح المصدر "لدينا معلومة بأن التعاون سيفسخ تعاقده مع كارتيرون اليوم الأربعاء، وحينها لن نضطر لدفع قيمة الشرط الجزائي".

وكشف "إذا قام التعاون بتلك الخطوة سيكون كارتيرون قريبا جدا من العودة للزمالك".

وأتم "وفي حال اتفقنا مع كارتيرون، سنجلس مع جايمي باتشيكو لمحاولة تخفيض الشرط الجزائي في تعاقده".

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو، وقاد الفريق الأبيض للفوز ببطولتي السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك قبل أيام من مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الرجاء المغربي، ورحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

ولعب كارتيرون 26 مباراة مع فريقه الحالي التعاون، فاز في 10 وتعادل 8 وخسر 8، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة المحلية هناك، ويواجه أبها اليوم الأربعاء.

وخسر الزمالك المباراة الأخيرة له في دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الحالي جايمي باتشيكو أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ولم يحقق الأبيض سوى فوز واحد خلال آخر 5 مباريات ما بين الدوري ودوري الأبطال وكان أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف.