كييزا: أشعر بخيبة أمل بسبب توديع دوري الأبطال.. وأؤمن بإمكانية التتويج بالدوري

يؤمن فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس بقدرة فريقه على التتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم ابتعاد الفريق عن القمة، في ظل صدمة توديع دوري أبطال أوروبا.

وقتل بورتو يوفنتوس وصمد لـ120 دقيقة رغم النقص العددي منذ الشوط الثاني ليخطف بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من قلب تورينو في إيطاليا.

وقال كييزا: "تلقي الإشادة على الأداء أمر جيد ولكن أشعر بخيبة أمل لأني أعتقد أننا كنا نستحق التأهل، خاصة بعد الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا يجب أن نبحث عن أعذار، كان يجب علينا التأهل ولم نفعل ذلك".

وشدد "علينا التركيز الآن على الدوري الإيطالي ونهائي كأس إيطاليا".

يوفنتوس يتواجد في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 52 نقطة بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر و4 نقاط عن ميلان الوصيف، مع تبقى 12 جولة على نهاية الموسم.

وأتم كييزا "لازلت أؤمن أن بإمكاننا التتويج بالدوري، ويجب أن نقدم أداء كبير أمام كالياري".

وخسر بورتو من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ولكن بسبب التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وقاعدة الهدف خارج الأرض تأهل بورتو لربع النهائي وودع يوفنتوس المسابقة.

وكرر بورتو إنجازه بالتأهل لربع النهائي بعد موسم 2018-2019.

فيما فشل يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي في التأهل لربع النهائي بعدما خسر في نفس الدور الموسم الماضي ضد ليون.