قائمة ميلان – غياب إبراهيموفيتش وهاكان وثيو وريبيتش وبن ناصر أمام مانشستر يونايتد

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

ميلان

يواجه ميلان مستضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي دون نجومه الأساسيين في ظل غياب 5 لاعبين.

ويحل ميلان ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

ويغيب زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان تشالهان أوجلو وإسماعيل بن ناصر وماريو ماندزوكيتش بسبب إصابات عضلية.

أخبار متعلقة
قبل المواجهة المرتقبة.. مانشستر يونايتد يراقب وضع دوناروما مع ميلان كورييري ديلا سيرا: ميلان يريد الإبقاء على إبراهيموفيتش لموسم آخر تأكد غياب إبراهيموفيتش عن مواجهة ميلان ويونايتد بعد الوقوع ضدهم.. مدرب ميلان: مانشستر يونايتد المرشح الأبرز للفوز بالدوري الأوروبي مانشستر يونايتد وميلان.. صفحة جديدة في تاريخ طويل متعادل

فيما لم يتعاف ثيو هيرنانديز وأنتي ريبيتش من الإصابة التي لحقت بهما في مواجهة أودينيزي الأسبوع الماضي بالدوري الإيطالي.

وضمت القائمة الثنائي الهجومي: رافائيل لياو وريكاردو تونين (20 عاما) مهاجم فريق الشباب صاحب الهدفين في دوري البريمافيرا الإيطالية.

وجاءت قائمة ستيفانو بيولي لمواجهة الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما – أنطونيو دوناروما – تشيربيان تاتاروشانو

الدفاع: دافيدي كالابريا – ديوجو دالوت – ماتيو جابيا – بيير كالولو – سيمون كايير – أليساندرو رومانيولي – فيكايو توموري

الوسط: سامو كاستييخو – براهيم دياز – فرانك كيسي – رادي كرونيتش – سوالهيو ميتي – أليكسيس سايليميكرس – ساندرو تونالي

الهجوم: رافائيل لياو – ريكاردو تونين

قائمة ميلان ميلان مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز – رمضان يقود الهجوم ضد نكانا.. وتغيير الرسم الخططي 4 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك - باتشيكو يطالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد للفوز ضد سيراميكا كليوباترا 12 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اجتماع بين كارتيرون وإدارة التعاون عقب مباراة أبها للنقاش حول مستقبله 14 دقيقة | مصر
كييزا: أشعر بخيبة أمل بسبب توديع دوري الأبطال.. وأؤمن بإمكانية التتويج بالدوري 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
برشلونة وحلم تكرار ريمونتادا 2017.. بين الحاجة لأداء تاريخي وعلاج مشاكل الدفاع 20 دقيقة | تقرير في الجول
قراءة في مستقبل برشلونة بعد نجاح لابورتا.. للابتعاد عن واقع ومستقبل مظلم 38 دقيقة | تقرير في الجول
جناح يوفنتوس فخور بالأداء أمام بورتو رغم توديع دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيتا كلوب لـ في الجول: مواجهة الأهلي بحضور 3000 مشجع.. وكنا نأمل في زيادة العدد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية
قد ينال إعجابك