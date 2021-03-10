قائمة ميلان – غياب إبراهيموفيتش وهاكان وثيو وريبيتش وبن ناصر أمام مانشستر يونايتد

يواجه ميلان مستضيفه مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي دون نجومه الأساسيين في ظل غياب 5 لاعبين.

ويحل ميلان ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد.

ويغيب زلاتان إبراهيموفيتش وهاكان تشالهان أوجلو وإسماعيل بن ناصر وماريو ماندزوكيتش بسبب إصابات عضلية.

فيما لم يتعاف ثيو هيرنانديز وأنتي ريبيتش من الإصابة التي لحقت بهما في مواجهة أودينيزي الأسبوع الماضي بالدوري الإيطالي.

وضمت القائمة الثنائي الهجومي: رافائيل لياو وريكاردو تونين (20 عاما) مهاجم فريق الشباب صاحب الهدفين في دوري البريمافيرا الإيطالية.

وجاءت قائمة ستيفانو بيولي لمواجهة الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما – أنطونيو دوناروما – تشيربيان تاتاروشانو

الدفاع: دافيدي كالابريا – ديوجو دالوت – ماتيو جابيا – بيير كالولو – سيمون كايير – أليساندرو رومانيولي – فيكايو توموري

الوسط: سامو كاستييخو – براهيم دياز – فرانك كيسي – رادي كرونيتش – سوالهيو ميتي – أليكسيس سايليميكرس – ساندرو تونالي

الهجوم: رافائيل لياو – ريكاردو تونين