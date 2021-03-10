فينالدوم: التتويج بدوري الأبطال سينقذ موسم ليفربول

يؤمن جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سينقذ موسم ليفربول الكارثي.

ليفربول الذي فقد آماله إكلينيكيا في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي وودع بطولتي الكأس يواجه لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع، التتويج بدوري الأبطال سينقذ موسم ليفربول، لكن الجميع يدرك صعوبة المنافسة".

وأضاف الدولي الهولندي "أعتقد أن جميع الفرق لديها فرصة لحصد اللقب".

وتابع "في بداية الموسم، كنا نطمح للمنافسة على جميع الألقاب، والتي من بينها دوري الأبطال بكل تأكيد، وهذا لم يتغير. لذا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق هذا الهدف".

ليفربول انتصر في لقاء الذهاب ضد لايبزيج بهدفين دون مقابل، ويلعب مباراة الأربعاء على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر لقيود السفر بين الدول الأوروبية للحد من انتشار فيروس كورونا، بصفته صاحب الأرض.

وعن مستقبله مع الحمر، أوضح "لا يوجد جديد في الوقت الحالي. كل ما أستطيع قوله هو أنني سعيد في ليفربول وأشعر بارتياح في العمل مع الجميع هنا".

وينتهي تعاقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه الرحيل لأي فريق بلا مقابل.

وشدد "مسألة اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبلك ليست بالسهولة التي يظنها البعض، لأنك عليك أن تفكر في كل شيء. أولًا عليك أن تدخل في مفاوضات مع النادي، وهذا أمر صعب ومتشعب، ولهذا تستغرق عملية المفاوضات وقتًا طويلًا".

واستطرد "الشيء الأهم بالنسبة لي في الوقت الحالي هو أن نعود إلى المسار الصحيح وأن نحقق الانتصارات من جديد، ثم سنرى بعد ذلك".

وأكمل لاعب نيوكاسل يونايتد السابق "كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أنني سعيد هنا وأفراد عائلتي أيضًا سعداء في ليفربول".

عن مدى صعوبة رحيله المحتمل عن ليفربول في الصيف، قال "سيكون أمرًا صعبًا للغاية، لأنه لو حدث سأترك فريقًا أحبه وقضيت معه سنوات طويلة كنت سعيدًا فيها".

وأتم "الأمر مرهون بعدة أشياء، ولكن الأكيد أنه سيكون من الصعب تقبل حقيقة أنني لن ألعب لهذا الفريق مرة أخرى".