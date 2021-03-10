دي ليخت: توديع دوري الأبطال بعد اللعب ضد 10 لاعبين أمر مؤسف

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 14:11

كتب : FilGoal

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وصف ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس توديع فريقه لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو بعد اللعب ضد 10 لاعبين بالأمر المؤسف.

وقتل بورتو يوفنتوس وصمد لـ120 دقيقة رغم النقص العددي منذ الشوط الثاني ليخطف بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا من قلب تورينو في إيطاليا.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المؤسف الخروج بهذا الشكل بعد التمتع بزيادة عددية خلال أغلب المباراة".

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وأضاف "لقد بدأ بورتو اللقاء بشكل جيد، ثم بدأنا اللعب بعد ذلك".

وأكمل "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الثاني ولكن لم ننجح في التأهل".

وخسر بورتو من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ولكن بسبب التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وقاعدة الهدف خارج الأرض تأهل بورتو لربع النهائي وودع يوفنتوس المسابقة.

وكرر بورتو إنجازه بالتأهل لربع النهائي بعد موسم 2018-2019.

فيما فشل يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي في التأهل لربع النهائي بعدما خسر في نفس الدور الموسم الماضي ضد ليون.

بورتو يوفنتوس ماتياس دي ليخت
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