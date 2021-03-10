كابيلو منتقدا رونالدو: من يقف في الحائط يجب ألا يخاف اصطدام الكرة به

صب فابيو كابيلو المدير الفني السابق لـ يوفنتوس غضبه على لاعبي الفريق وخاصة كريستيانو رونالدو في الهدف الثاني عقب الإقصاء أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كابيلو عبر شبكة سكاي سبورت إيطاليا: "في مباراة الذهاب، الهدف الأول في الشوط الأول كان هدية، إهمال كبير في الهدف الثاني. بعض الأهداف لا يمكن قبولها".

وأضاف "ركلة الجزاء كانت هدية، مريي ديميرال كان ساذجا جدا، لا يمكن محاولة قطع الكرة هنا، هذا خطأ فادح".

وأكمل "لكن الأسوأ، هو قفز كريستيانو رونالدو والالتفاف أثناء تنفيذ الركلة الثابتة، لا يهم من متواجد في الحائط البشري لكن يجب ألا يخاف من اصطدام الكرة به".

وأتم "هذا خطأ لا يُغتفر ولا يوجد أعذار".

كابيلو قاد يوفنتوس بين عامي 2004 و2006 وحقق لقبي الدوري الإيطالي، لكن تم إلغاءهما بسبب فضحية "كالتشيو بولي".

وخسر بورتو من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ولكن بسبب التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وقاعدة الهدف خارج الأرض تأهل بورتو لربع النهائي وودع يوفنتوس المسابقة.

وكرر بورتو إنجازه بالتأهل لربع النهائي بعد موسم 2018-2019.

فيما فشل يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي في التأهل لربع النهائي بعدما خسر في نفس الدور الموسم الماضي ضد ليون.