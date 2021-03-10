مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: اقتربنا من الوصول لاتفاق مع كارتيرون.. وشرط يفصله عن العودة

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن اللجنة المديرة للنادي اقتربت من الاتفاق مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، للعودة لتدريبه، مع وجود شرط قد يسهل – أو يصعب – ذلك التعاقد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اقتربنا من الاتفاق مع باتريس كارتيرون".

وأوضح المصدر "لدينا معلومة بأن التعاون سيفسخ تعاقده مع كارتيرون اليوم الأربعاء، وحينها لن نضطر لدفع قيمة الشرط الجزائي".

وكشف "إذا قام التعاون بتلك الخطوة سيكون كارتيرون قريبا جدا من العودة للزمالك".

وأتم "وفي حال اتفقنا مع كارتيرون، سنجلس مع جايمي باتشيكو لمحاولة تخفيض الشرط الجزائي في تعاقده".

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من كارتيرون -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "الزمالك تواصل مع وكيل المدرب الفرنسي لمعرفه رأيه في العودة لتدريب الفريق الأبيض مرة أخرى".

وأضاف "التواصل بين الزمالك مع وكيل كارتيرون بدأ للمرة الأولى قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "وعندما تم عرض الأمر على المدرب الفرنسي أبلغ وكيله أن يرد على النادي الأبيض بأن الشرط الجزائي في تعاقده مع التعاون يبلغ مليون دولار، وهذا ما يجب على الزمالك دفعه من أجل إنهاء تعاقده مع النادي السعودي".

وأشار "لكن النادي الأبيض رأى أن هذا المبلغ كبير للغاية، وعاد بعد أيام للتواصل مع وكيل كارتيرون لمعرفة إمكانية تحمل المدرب الفرنسي جزءا من الشرط الجزائي على أن يتحمل الزمالك الجزء الآخر، الأمر الذي رفضه كارتيرون أيضا".

وأكمل "وبعد ذلك توقفت المحادثات بين الزمالك ووكيل كارتيرون".

موقف المدرب

وأتم المصدر تصريحاته "كارتيرون لا يمانع العودة لتدريب الزمالك ولكن بشرط الحصول على راتب أكبر مما كان يحصل عليه في ولايته الأولى مع النادي الأبيض، خاصة أن راتبه الحالي في التعاون أكبر بكثير من راتبه السابق مع القلعة البيضاء".

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو، وقاد الفريق الأبيض للفوز ببطولتي السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك قبل أيام من مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الرجاء المغربي، ورحل لتدريب فريق التعاون السعودي.

ولعب كارتيرون 26 مباراة مع فريقه الحالي التعاون، فاز في 10 وتعادل 8 وخسر 8، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة المحلية هناك، ويواجه أبها اليوم الأربعاء.

وخسر الزمالك المباراة الأخيرة له في دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الحالي جايمي باتشيكو أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ولم يحقق الأبيض سوى فوز واحد خلال آخر 5 مباريات ما بين الدوري ودوري الأبطال وكان أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف.