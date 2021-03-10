لا ريبوبليكا: "إذلال بوحشية".. محكمة الإستئناف في ميلانو تؤيد سجن روبينيو لـ 9 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف في ميلانو حكم المحكمة على روبينيو مهاجم ريال مدريد وميلان السابق بالسجن تسع سنوات.

روبينيو النادي : سانتوس

وحُكم على روبينيو وصديقه ريكاردو فالكو في ديسمبر الماضي لمشاركته في اغتصاب جماعي وقع في إيطاليا عام 2013، وأدين بارتكابها في البداية في عام 2017.

وقررت المحكمة أن روبينيو "قلل من شأن" و"إذلال بوحشية" الضحية، التي كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين ليلة الحادثة في مكان معروف في ميلانو، وفقا لما نُشر في صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وذكرت G1 Globo أن أمام روبينيو فرصة لمدة 45 يوما للاستئناف أمام محكمة النقض العليا، وهي أعلى محكمة استئناف، في إيطاليا.

ولن يتم تنفيذ أي حكم بالسجن حتى يتم الانتهاء من جميع إجراءات الاستئناف في إيطاليا.

وكان روبينيو قد وقّع عقدا للانضمام لصفوف نادي سانتوس للمرة الثالثة في مسيرته أكتوبر الماضي، لكن بعد أسبوع تقرر إيقاف التعاقد بالتراضي بين الطرفين على خلفية القضية المدان بها.

وأعلن أحد الرعاة فسخ تعاقده مع نادي سانتوس احتراما "للمرأة" لأن الشركة لم تُبلغ بتوقيع النادي مع النجم السابق لريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي.

وكان روبينيو البالغ 36 عاما قد وقّع لسانتوس والحصول على راتب 271 دولار شهريا في ظل الأزمة التي تضرب النادي ماليا، وهو أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور في البرازيل.

تجربة روبينيو الأخيرة في أوروبا جاءت بقميص إسطنبول باشاك شهير التركي وانتهت عقب التتويج بلقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخ النادي.

خاض روبينيو 100 مباراة مع البرازيل وسجل 28 هدفا، توج مرتين بكأس القارات وفاز بكوبا أمريكا 2007.