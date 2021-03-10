جالاتا سراي يفسخ عقد بلهندة بسبب انتقاد إدارة النادي

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

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أعلن نادي جالاتا سراي يوم الأربعاء فسخ عقد لاعبه المغربي يونس بلهندة من جانب واحد.

ونشر النادي بيانا أوضح فيه أن الخطوة جاءت بعدما انتقد اللاعب إدارة النادي بسبب حالة أرض الملعب في مبارة سيفاس سبور التي انتهت بالتعادل 2-2.

وجاء البيان على النحو التالي:-

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"لقد أجرى بلهندة مقابلة مع قناة beIN Sports بعد مباراة جالاتا سراي وسيفاس سبور يوم 7 مارس، حيث أضر بصورة النادي وسمعة أعضاء مجلس إدارة النادي وأدلى بتصريحات مهينة".

"ما حدث يجعل العلاقة بين الطرفين غير قابلة للاستمرار".

"وبناءً على ذلك، نعلن أنه تم إنهاء عقد بلهندة فورا، من جانب واحد ولسبب وجيه، اعتبارًا من 10 مارس، وفقًا للمادة 14 من قانون اللاعبين والانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم".

وخضع بلهندة للتحقيق وأوضح أنه تصريحاته فهمت بشكل خاطئ.

فيما نشر جالاتا سراي محضر جلسة التحقيق مع اللاعب.

بلهندة البالغ من العمر 31 عاما سجل ستة أهداف وصنع 3 خلال 22 مباراة بالدوري هذا الموسم.

بشكل عام لعب الدولي المغربي 131 مباراة بقميص جالاتا سراي، سجل 22 هدفا وصنع 26.

وتوج بلقب الدوري التركي مرتين، وكأس تركيا مرة والسوبر التركي مرة.

جالاتا سراي يونس بلهندة
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