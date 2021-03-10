محامي باتشيكو لـ في الجول: علاقته بـ الزمالك مثل الزواج.. لم يحدثنا أحد حول إنهاء عقده

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 12:18

كتب : فادي أشرف

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

شدد جواو فريتاس، محامي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أن علاقة المدير الفني بالنادي "مثل الزواج"، لأن الطرفين "يحبان بعضهما البعض".

وأكد فريتاس، في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com، أن الزمالك لم يفاتحه في أمر إنهاء عقد البرتغالي.

وقال فريتاس لـ FilGoal.com "ما يقال هو سيناريوهات إعلامية، ووكلاء يحاولون إشعال الأجواء. لم يتحدث أي أحد من الزمالك حول إنهاء تعاقد باتشيكو".

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وأردف "في كرة القدم، هناك الكثير من الأشخاص حول العمليات التعاقدية، ولكن باتشيكو يصب كامل تركيزه على المهمة الموكلة له في الزمالك".

وأكد "الزمالك يتصدر الدوري، ولديه فرصة التأهل للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "لم يتحدث معنا أي أحد من الزمالك حول إنهاء عقد باتشيكو".

واستدرك "قيمة الشرط الجزائي حال إنهاء عقد باتشيكو؟ لا نفكر في سيناريو طلب الزمالك مننا إنهاء العقد، لماذا سيفعلون ذلك من الأساس؟".

وأتم "الزمالك يحب باتشيكو، وباتشيكو يحب الزمالك. الأمر مثل الزواج. باتشيكو سعيد للغاية في الزمالك هذا النادي الكبير".

وخسر الزمالك المباراة الأخيرة له في دوري أبطال إفريقيا مع مدربه الحالي باتشيكو أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف، ولم يحقق الأبيض سوى فوز واحد خلال آخر 5 مباريات ما بين الدوري ودوري الأبطال وكان أمام الإسماعيلي بهدفين لهدف.

وقاد باتشيكو الزمالك خلفا لباتريس كارتيرون، الذي ارتبط اسمه بالعودة للنادي مؤخرا. (طالع التفاصيل)

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الزمالك جايمي باتشيكو باتريس كارتيرون هيكتور كوبر مدرب الزمالك
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