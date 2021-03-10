بيرلو: لا أعرف لماذا تمت إقالة ساري.. ولم نخطئ عندما أصبح بورتو يلعب بـ 10 لاعبين

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

لا يعتقد أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أنه قد يُقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا مبكرا بالخسارة من بورتو البرتغالي بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال بيرلو لقناة سكاي سبورت الإيطالية: "عندما ترتكب 4 أخطاء كبيرة في الذهاب والإياب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ستودع".

أخبار متعلقة
مدرب بورتو: إقصاء يوفنتوس؟ مباراة مميزة في تاريخ النادي التنين يحرق تورينو.. بورتو يقتل يوفنتوس في مباراة مثيرة ويتأهل لربع نهائي الأبطال هالاند: صرختي في وجه بونو؟ إنها الكارما في مباراة مجنونة بطلها هالاند.. دورتموند يطيح بـ إشبيلية خارج أوروبا

وأضاف "لم نخطئ عندما أصبح بورتو يلعب بـ 10 لاعبين، كان بإمكاننا تشتيت خطوط الفريق بتمرير الكرة وزيادة عدد اللاعبين في منطقة الجزاء، ومن هنا جاءت الأهداف".

وأكمل "سيستغرق الأمر بضعة أيام لإلغاء هذه المباراة من أذهاننا، ولكن بعد ذلك يجب أن نواجه كل مباراة بالسلوك الصحيح، وندرك أننا ما زلنا في شهر مارس فقط ولدينا الوقت لتسلق جدول الدوري الإيطالي".

وعن سوء بداية يوفنتوس في المباريات: "لقد بدأنا بشكل جيد وكان هناك فرصة لـ ألفارو موراتا للتقدم مباشرة ولم يسجل، ثم احتسب ضدنا خطأ في ركلة الجزاء، كان بإمكاننا استقبال الهدف الثاني، لكن بعد ذلك لعبنا المباراة التي كان عليها خوضها في الشوط الثاني، بفضل طرد لاعب بورتو".

واصل "لا أعتقد أن بداياتنا تمثل مشكلة. كنا نعلم أن بورتو سيلعب بهذه الطريقة، ويمكن أن تتغير المباراة إذا سجلنا هدفا في الدقائق الأولى. عندما تتأخر في النتيجة، تصبح مباراة مختلفة تماما".

وهل يقلق بيرلو من نفس مصير ماوريسيو ساري الذي أقيل بسبب فشله في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع يوفنتوس؟ أوضح الإيطالي: "لا أعرف لماذا تمت إقالة ساري. أنا مدرب يوفنتوس، وقد تم إحضاري لأسلوب أكثر اتساعا، وهو مشروع كان من المفترض دائما تطويره على مدار عدة سنوات، لذلك لا أشعر بالقلق".

وأتم "لست سعيدا بالعمل لمدة أسبوع كامل، حيث كنت أفضل البقاء في دوري الأبطال. الآن بعد أن أصبحنا في هذا الموقف، يمكننا العمل على جوانب مختلفة في التدريب، والتي لم يكن لدينا الوقت للقيام بها حتى الآن هذا الموسم، ومحاولة تحسينها".

وخسر بورتو من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ولكن بسبب التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وقاعدة الهدف خارج الأرض تأهل بورتو لربع النهائي وودع يوفنتوس المسابقة.

وكرر بورتو إنجازه بالتأهل لربع النهائي بعد موسم 2018-2019.

فيما فشل يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي في التأهل لربع النهائي بعدما خسر في نفس الدور الموسم الماضي ضد ليون.

يوفنتوس بورتو دوري أبطال أوروبا #ليلة_الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
اللقاء الأخير؟ كارتيرون يقود التعاون للفوز على أبها اوختراق المبرع الذهبي 5 دقيقة | مصر
أولى خطوات التجديد مع ميسي.. تقرير: برشلونة يفاوض أجويرو 18 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر أرتيتا: نريد الثأر مما حدث ضد أولمبياكوس.. وما حدث في تلك المباريات يلخص موسمنا 19 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – كارتيرون يستشير مساعديه السابقين تحسبا للعودة للزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مورينيو: كرة القدم تعطيك فرصة للعودة.. لم أفكر في ترك توتنام 47 دقيقة | إفريقيا
نقل محمود وادي إلى المستشفى بعد إصابة قوية أمام نكانا 54 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الأهلي.. أجايي يهدد المرمى ساعة | الدوري المصري
حوار – ماجواير يتحدث عن: قيادة يونايتد وعلاقته بسولشاير.. و"هذا ما كان يزعج والدتي" ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 إعلان عقوبة مصطفى محمد النهائية
قد ينال إعجابك