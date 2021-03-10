بيرلو: لا أعرف لماذا تمت إقالة ساري.. ولم نخطئ عندما أصبح بورتو يلعب بـ 10 لاعبين

لا يعتقد أندريا بيرلو المدير الفني لـ يوفنتوس أنه قد يُقال من منصبه بعد الخروج من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا مبكرا بالخسارة من بورتو البرتغالي بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وقال بيرلو لقناة سكاي سبورت الإيطالية: "عندما ترتكب 4 أخطاء كبيرة في الذهاب والإياب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ستودع".

وأضاف "لم نخطئ عندما أصبح بورتو يلعب بـ 10 لاعبين، كان بإمكاننا تشتيت خطوط الفريق بتمرير الكرة وزيادة عدد اللاعبين في منطقة الجزاء، ومن هنا جاءت الأهداف".

وأكمل "سيستغرق الأمر بضعة أيام لإلغاء هذه المباراة من أذهاننا، ولكن بعد ذلك يجب أن نواجه كل مباراة بالسلوك الصحيح، وندرك أننا ما زلنا في شهر مارس فقط ولدينا الوقت لتسلق جدول الدوري الإيطالي".

وعن سوء بداية يوفنتوس في المباريات: "لقد بدأنا بشكل جيد وكان هناك فرصة لـ ألفارو موراتا للتقدم مباشرة ولم يسجل، ثم احتسب ضدنا خطأ في ركلة الجزاء، كان بإمكاننا استقبال الهدف الثاني، لكن بعد ذلك لعبنا المباراة التي كان عليها خوضها في الشوط الثاني، بفضل طرد لاعب بورتو".

واصل "لا أعتقد أن بداياتنا تمثل مشكلة. كنا نعلم أن بورتو سيلعب بهذه الطريقة، ويمكن أن تتغير المباراة إذا سجلنا هدفا في الدقائق الأولى. عندما تتأخر في النتيجة، تصبح مباراة مختلفة تماما".

وهل يقلق بيرلو من نفس مصير ماوريسيو ساري الذي أقيل بسبب فشله في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع يوفنتوس؟ أوضح الإيطالي: "لا أعرف لماذا تمت إقالة ساري. أنا مدرب يوفنتوس، وقد تم إحضاري لأسلوب أكثر اتساعا، وهو مشروع كان من المفترض دائما تطويره على مدار عدة سنوات، لذلك لا أشعر بالقلق".

وأتم "لست سعيدا بالعمل لمدة أسبوع كامل، حيث كنت أفضل البقاء في دوري الأبطال. الآن بعد أن أصبحنا في هذا الموقف، يمكننا العمل على جوانب مختلفة في التدريب، والتي لم يكن لدينا الوقت للقيام بها حتى الآن هذا الموسم، ومحاولة تحسينها".

وخسر بورتو من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ولكن بسبب التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وقاعدة الهدف خارج الأرض تأهل بورتو لربع النهائي وودع يوفنتوس المسابقة.

وكرر بورتو إنجازه بالتأهل لربع النهائي بعد موسم 2018-2019.

فيما فشل يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي في التأهل لربع النهائي بعدما خسر في نفس الدور الموسم الماضي ضد ليون.