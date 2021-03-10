كلوب: لم نحسم التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.. سنقاتل أمام لايبزيج

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

لا يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه حسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم فوزه في لقاء ذهاب دور الـ16 على لايبزيج خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب يوم الأربعاء.

ويلعب ليفربول مع لايبزيج مباراة الإياب على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر بسبب قيود السفر في أوروبا للحد من انتشار فيروس كورونا، بصفته صاحب الأرض.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لايبزيج فريق جيد ولديهم مدرب رائع".

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وأضاف "لا أعلم ما إذا كنا سنواجه فريقًا أكثر خطورة من الذي واجهناه الشهر الماضي، ولكننا نعلم أننا لم نحسم التأهل بعد وأننا قطعنا نصف الطريق فقط".

وتابع "قدمنا أداءً جيدًا في مباراة الذهاب، ولم نسمح للايبزيج بفرض سيطرتهم، وهذا ما سنسعى لتكراره في مباراة الأربعاء".

وواصل المدرب الألماني "الأمر المهم هو تحقيق النتيجة المرجوة التي تضمن لنا التأهل، وهذا ما سنسعى إليه".

ليفربول يحقق نتائج مخيبة لآمال جماهيره في الدوري الإنجليزي، لكن كلوب يثق في قدرة لاعبيه في تقديم أداء مختلف في دوري الأبطال.

وأوضح "ثقتي في اللاعبين لها عدة أسباب، أولها الجودة التي يمتلكونها والبطولة نفسها والأداء الذي قدموه حتى الآن".

وأردف "في كرة القدم، دائمًا ما تكون أمامك فرصة للفوز في المباراة التالية. كما قلت، قطعنا نصف الطريق فقط، ونحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية أيضًا من أجل التأهل".

وأتم "بالطبع لست متأكدًا من تأهلنا بنسبة 100%، ولكني متأكد أننا سنقاتل أمام لايبزيج، وهذا يكفي بالنسبة لي في الوقت الحالي. لا يوجد ضمان لتأهلنا أو لتأهلهم، ولكن هناك 90 دقيقة أخرى لتحقيق هذا الهدف".

ثنائية لقاء الذهاب سجلها محمد صلاح وساديو ماني، وكانت المباراة على الملعب نفسه، لكن لايبزيج لعبها بصفته صاحب الأرض.

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