مدرب بورتو: إقصاء يوفنتوس؟ مباراة مميزة في تاريخ النادي

يرى سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ بورتو البرتغالي أن الفوز يوفنتوس بعشر لاعبين "مميزة في تاريخ النادي".

وقال البرتغالي لموقع الاتحاد الأوروبي: "تلك المباريات مميزة في تاريخ النادي، تمكن اللاعبون من الحصول على الحمض النووي لنادي بورتو وتأثرت بتصميمهم المذهل وروح التضحية".

وأضاف "لدي مجموعة من اللاعبين الشجعان الذين فسروا ما أردناه بأفضل طريقة، ضد فريق عظيم مع لاعبين على مستوى عال جدا".

وأكمل "لقد عانينا ولكننا خلقنا صعوبات أيضا ليوفنتوس. كنا فريق حقيقي".

وواصل "أبارك للاعبين، لقد قاموا بعمل رائع. بعد طرد طارمي، أظهرنا الحمض النووي لنادي بورتو. لم نتوقف أبدا عن الإيمان بالتأهل".

وأتم عما قاله للاعبي الفريق قبل بداية الأشواط الإضافية: "أخبرتهم أنه من الضروري التركيز في موقف واحد ضد واحد. في هذه المواقف نجد أيضا هذه القوة".

وخسر بورتو من يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ولكن بسبب التعادل في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لكل فريق وقاعدة الهدف خارج الأرض تأهل بورتو لربع النهائي وودع يوفنتوس المسابقة.

وكرر بورتو إنجازه بالتأهل لربع النهائي بعد موسم 2018-2019.

فيما فشل يوفنتوس للموسم الثاني على التوالي في التأهل لربع النهائي بعدما خسر في نفس الدور الموسم الماضي ضد ليون.