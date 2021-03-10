تشكيل الإسماعيلي المتوقع – شيلونجو ونجيب والشامي يقودون الهجوم ضد الأهلي

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 10:54

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

من المتوقع أن يدفع دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، بالثلاثي شكري نجيب ومحمد الشامي وبينسون شيلونجو، في هجوم فريقه ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري.

ذلك يعني احتفاظ المدرب بأوراق رابحة على الدكة، مثل آري بابل وفخر الدين بن يوسف.

ويفاضل البوسني في وسط الملعب بين العائد محمود عبد العاطي "دونجا"، ومحمد حسن، في التشكيل المتوقع أن يضم..

أخبار متعلقة
الإسماعيلي: نثق في التحكيم رغم الأخطاء.. والنادي وجماهيره لن يسمحوا بأي ظلم في الجول يكشف - كيف يفكر موسيماني لحل أزمة الجبهة اليسرى أمام الإسماعيلي قائمة الأهلي – دون ظهير أيسر.. وعودة ناصر وربيعة وأكرم ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان صحراوي – حسين السيد

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" (محمد حسن) – عماد حمدي – محمد عادل

الهجوم: شكري نجيب – محمد الشامي – بينسون شيلونجو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب بورتو: إقصاء يوفنتوس؟ مباراة مميزة في تاريخ النادي 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جيرارد: لا أرغب في خلافة كلوب.. أتمنى استمراره لسنوات عديدة 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الإسماعيلي المتوقع – شيلونجو ونجيب والشامي يقودون الهجوم ضد الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: نثق في التحكيم رغم الأخطاء.. والنادي وجماهيره لن يسمحوا بأي ظلم 53 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي المتوقع – شريف يقود الهجوم.. وبيكهام ظهير أيسر ضد الإسماعيلي 54 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 10 مارس 2021.. الإسماعيلي يواجه الأهلي.. دوري الأبطال وبيراميدز في الكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
هالاند: صرختي في وجه بونو؟ إنها الكارما 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: الزمالك تواصل معه للعودة.. وموقف المدرب الفرنسي 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك