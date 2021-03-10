تشكيل الإسماعيلي المتوقع – شيلونجو ونجيب والشامي يقودون الهجوم ضد الأهلي

من المتوقع أن يدفع دراجان يوفيتش المدير الفني للإسماعيلي، بالثلاثي شكري نجيب ومحمد الشامي وبينسون شيلونجو، في هجوم فريقه ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري.

ذلك يعني احتفاظ المدرب بأوراق رابحة على الدكة، مثل آري بابل وفخر الدين بن يوسف.

ويفاضل البوسني في وسط الملعب بين العائد محمود عبد العاطي "دونجا"، ومحمد حسن، في التشكيل المتوقع أن يضم..

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: مصطفى فارس – محمد هاشم – مروان صحراوي – حسين السيد

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" (محمد حسن) – عماد حمدي – محمد عادل

الهجوم: شكري نجيب – محمد الشامي – بينسون شيلونجو

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.