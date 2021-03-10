الإسماعيلي: نثق في التحكيم رغم الأخطاء.. والنادي وجماهيره لن يسمحوا بأي ظلم

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 10:45

كتب : ياسر الشريف

وليد سليمان - الأهلي - الإسماعيلي

شدد علاء وحيد المتحدث الرسمي لـ الإسماعيلي بأن النادي يثق في الحكام المصريين ويقف دائما بجانبهم لأنهم أهم عناصر منظومة نجاح كرة القدم.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ الإسماعيلي: "بالرغم من الظلم الذي لحق بالإسماعيلي هذا الموسم جراء أخطاء تحكيمية وتقنية فيديو تسببت في فقدان نقاط مستحقه بشهادة الجميع".

وتابع "يرجو النادي الإسماعيلي من طاقم تحكيم مباراته مع الاهلي وحكام الفيديو التوفيق في المباراة وأن يحققوا العدالة التحكيمية وإعطاء كل فريق حقه وعدم التأثر بما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام ومواقع وصفحات تجاه من سيدير اللقاء بأسلوب أصبح مألوفا قبل المباريات الهامة".

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وطالب "النادي يثق في كل العناصر الفنية المسؤولة عن الـ VAR والنقل التليفزيوني، وإعادة اللقطات من جميع الزوايا بعدالة مطلقة تساعد الحكام في اتخاذ القرارات العادلة لأن النادي وجماهيره لن يسمحوا بأي ظلم يتعرض له الفريق من أي طرف".

وأتم "نطالب بالعدالة فقط وإحقاق الحق للجميع".

ويدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده كل من أحمد حسام ومحمد عبد المجيد. ومحمود رشدي حكما رابعا.

والثنائي محمد الصباحي ومصطفى الشهدي للفيديو.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم ضد مصر للمقاصة وانتهت بفوز الأحمر 3-1.

كما أدار مباراة واحدة للإسماعيلي ضد سموحة وخسرها الدراويش بثنائية دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

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