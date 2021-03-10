تشكيل الأهلي المتوقع – شريف يقود الهجوم.. وبيكهام ظهير أيسر ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 10:45

كتب : FilGoal

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد المقاولون العرب

من المتوقع أن يقود محمد شريف هجوم الأهلي، حينما يواجه الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 للدوري.

وكذلك، من المنتظر أن يبدأ محمد شريف المباراة مهاجما، بدلا من والتر بواليا، الذي بدأ المباراة الأخيرة ضد فيتا كلوب والتي انتهت بالتعادل 2-2.

دونا عن ذلك، لن تحدث تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي، الذي من المتوقع أن يضم:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان "بيكهام"

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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