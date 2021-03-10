مواعيد مباريات الأربعاء 10 مارس 2021.. الإسماعيلي يواجه الأهلي.. دوري الأبطال وبيراميدز في الكونفدرالية

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 10:11

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

قمة مصرية وظهور المحترفين وبيراميدز يبدأ مشواره في الكونفدرالية. وليالي دوري الأبطال متواصلة، الأربعاء يوم حافل في كرة القدم.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء من هنا.

يلتقي الإسماعيلي والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 من الدوري المصري في تمام السابعة والنصف وتذاع المباراة على أون تايم سبورت 1.

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ويستهل بيراميدز مشواره في الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة نكانا الزامبي في السادسة مساءً وتذاع على "بي إن سبورتس 1".

ويحل ساوثامبتون ضيفا على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي في لقاء مُقدم من الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، وتذاع على "بي إن 2 بريميوم" وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً.

وفي دوري أبطال أوروبا، يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، برشلونة الإسباني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وتذاع المباراة على قناة "بي إن 1 بريميوم" في تمام العاشرة مساءً.

وفي نفس الموعد يلتقي ليفربول الإنجليزي مع ريد بول لايبزج الألماني في نفس المرحلة وتذاع على قناة "بي إن بريميوم 2".

ويخوض أحمد حجازي بقيادة اتحاد جدة مواجهة نارية أمام الشباب متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وتذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية في الثامنة إلا الربع.

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء من هنا.

مواعيد المباريات الدوري المصري دوري أبطال أوروبا الكونفدرالية
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