كالديرون: الزمالك فاوضني أخر مرة منذ شهرين.. أتمنى خوض أول تجربة في مصر

نفى جابرييل كالديرون المدير الفني السابق لمنتخب السعودية وأندية الهلال واتحاد جدة وجود مفاوضات في الوقت الحالي بينه وبين نادي الزمالك.

وكشف كالديرون عن ارتباط اسمه أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة مع ناديي الأهلي والزمالك وإنه يتمنى خوض أول تجربة في مصر.

وقال كالديرون عبر قناة أون تايم سبورتس: "خلال العشر سنوات الأخيرة حدثت مفاوضات عدة مرات من الأهلي والزمالك".

وأوضح "لكن لم يحدث اتفاق وربما أحقق ذلك مستقبلا، أتمنى خوض أول تجربة في مصر".

وعن أخر مرة ارتبط اسمه بنادي مصري كشف "كان هناك حديث بيني وبين الزمالك منذ شهرين فقط".

وأضاف كالديرون "هذه أخر مرة تواصل فيها معي الزمالك ولكن توقفت المفاوضات".

وتابع "توقفت المفاوضات مع الزمالك من جانب النادي وليس من تجاهي، لا أعلم سر توقف المفاوضات ولكن ربما اختاروا مديرا فنيا غيري وقتها"

وبسؤاله عن عماد متعب الذي تدرب تحت قيادته في اتحاد جدة اختتم تصريحاته "كان لاعبا محترفا وله قدرة في المراوغة والهجوم وأحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم من قبل".