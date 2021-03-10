كالديرون: الزمالك فاوضني أخر مرة منذ شهرين.. أتمنى خوض أول تجربة في مصر

الأربعاء، 10 مارس 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

حابرييل كالديرون

نفى جابرييل كالديرون المدير الفني السابق لمنتخب السعودية وأندية الهلال واتحاد جدة وجود مفاوضات في الوقت الحالي بينه وبين نادي الزمالك.

وكشف كالديرون عن ارتباط اسمه أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة مع ناديي الأهلي والزمالك وإنه يتمنى خوض أول تجربة في مصر.

وقال كالديرون عبر قناة أون تايم سبورتس: "خلال العشر سنوات الأخيرة حدثت مفاوضات عدة مرات من الأهلي والزمالك".

أخبار متعلقة
طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو في التدريبات مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: اعتذر عن عدم تدريب الزمالك غياب ثنائي سيراميكا كليوباترا عن مواجهة الزمالك مصدر مقرب من كوبر لـ في الجول: الزمالك طلب استطلاع رأيه بشأن تدريب الفريق

وأوضح "لكن لم يحدث اتفاق وربما أحقق ذلك مستقبلا، أتمنى خوض أول تجربة في مصر".

وعن أخر مرة ارتبط اسمه بنادي مصري كشف "كان هناك حديث بيني وبين الزمالك منذ شهرين فقط".

وأضاف كالديرون "هذه أخر مرة تواصل فيها معي الزمالك ولكن توقفت المفاوضات".

وتابع "توقفت المفاوضات مع الزمالك من جانب النادي وليس من تجاهي، لا أعلم سر توقف المفاوضات ولكن ربما اختاروا مديرا فنيا غيري وقتها"

وبسؤاله عن عماد متعب الذي تدرب تحت قيادته في اتحاد جدة اختتم تصريحاته "كان لاعبا محترفا وله قدرة في المراوغة والهجوم وأحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم من قبل".

الزمالك الأهلي جابرييل كالديرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
هالاند: صرختي في وجه بونو؟ إنها الكارما 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: الزمالك تواصل معه للعودة.. وموقف المدرب الفرنسي 48 دقيقة | الدوري المصري
كالديرون: الزمالك فاوضني أخر مرة منذ شهرين.. أتمنى خوض أول تجربة في مصر ساعة | الدوري المصري
التنين يحرق تورينو.. بورتو يقتل يوفنتوس في مباراة مثيرة ويتأهل لربع نهائي الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة مجنونة بطلها هالاند.. دورتموند يطيح بـ إشبيلية خارج أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
نور الدين حكما لمباراة الإسماعيلي والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت ليلة الأبطال – يوفنتوس (3) - (2) بورتو.. تأهل التنين البرتغالي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت ليلة الأبطال - بوروسيا دورتموند (2) (2) إشبيلية.. تأهل مجنون 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – أزمة كبرى مع موسيماني خلف عقوبة كهربا.. اللاعب موقفه "متأزم" في الأهلي 2 الأهلي يقرر إيقاف كهربا لمدة شهر ويغرمه 200 ألف جنيه 3 مؤتمر موسيماني: لم أشاهد مباراة مثل تلك في حياتي.. وغضب شديد بسبب سؤال بواليا 4 مدير فناربخشة: لن نضم مصطفى محمد ولو أصبح ميسي لهذا السبب
قد ينال إعجابك