نور الدين حكما لمباراة الإسماعيلي والأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مواجهة الإسماعيلي والأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري المصري بملعب برج العرب.

ويدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده كل من أحمد حسام ومحمد عبد المجيد. ومحمود رشدي حكما رابعا.

والثنائي محمد الصباحي ومصطفى الشهدي للفيديو.

وأدار إبراهيم نور الدين مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم ضد مصر للمقاصة وانتهت بفوز الأحمر 3-1.

كما أدار مباراة واحدة للإسماعيلي ضد سموحة وخسرها الدراويش بثنائية دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 14 مباراة.