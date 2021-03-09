انتهت ليلة الأبطال – يوفنتوس (3) - (2) بورتو.. تأهل التنين البرتغالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس وبورتو التي تقام في ملعب أليانز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدفين وتأهل بورتو لربع النهائي بعد التعادل بأربعة أهداف في مجموع المباراتين وتفوقه في الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ق117: جوووووووول يوفنتوس يسجل هدفا ثالثا برأسية من رابيو.

ق115: جووووووووووول قاااااااتل لبورتو عن طريق سيرجيو أوليفيرا من ركلة حرة زاحفة.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل فريق واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90+3: يا رباااااااااه العارضة تحرم كوادرادو من هدف محقق.

ق90+1: جوووول؟ لا.. موراتا كان متسللا.

ق63: جووووووووول ثااااان ليوفنتوس عن طريق كييزا برأسية قوية بعد عرضية رائعة من كوادرادو.

ق57: يا رباااااااااه، كييزا يراوغ حارس بورتو ويسدد الكرة بعد تدخل من بيبي ولكنها ترتطم بالقائم وتذهب لخارج الملعب.

ق54: طرد لمهدي طاريمي لاعب بورتو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعدما سدد كرة اعتراضا على قرار حكم اللقاء.

ق49: جووووول التعادل ليوفنتوس بتسديدة من كييزا بعد متابعته كرة هيأها له رونالدو بطريقة رائعة وسددها اللاعب الإيطالي في أقصى الزاوية اليسرى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بورتو بهدف دون رد.

ق40+2: تشيزني يتصدى لتسديدة قوية من سيرجيو أوليفيرا.

ق33: توقف المباراة لإصابة بيبي في رأسه.

ق27: ماذا أهدر موراتا؟ اللاعب الإسباني يتسلم الكرة في منقطة الجزاء ويسدد في جسد حارس بورتو.

ق25: تشيزني ينقذ يوفنتوس من هدف محقق لبورتو من تسديدة من أوتافيو.

ق19: جووووول سيرجيو أوليفيرا يسجل الهدف الأول لبورتو.

ق17: ركلة جزاء لبورتو بعد عرقلة مهدي طاريمي من قبل ديميرال.

ق6: يا رباااااااه مهدي طاريمي يسدد لكن تشيزني تصدى له وارتدت الكرة ليحولها اللاعب الإيراني برأسية قوية ترتطم في العارضة وتذهب لركلة مرمى.

ق3: يا رباااه فرصة خطيرة جدا مع بداية اللقاء، رأسية قوية من موراتا يتصدى لها حارس بورتو.

انطلاق المباراة.