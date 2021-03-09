طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو في التدريبات

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 21:43

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن إصابة جايمي باتشيكو المدير الفني خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس ضمن مباريات الدوري المصري.

وقال أسامة عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "تعرض باتشيكو لإصابة في مران أمس الإثنين وليس اليوم".

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وأوضح "الأمر بسيط وليس كما يتحدث البعض، تعرضت ركبة باتشيكو إلى التواء بسيط خلال المران".

وتابع "خضع باتشيكو للكشف تحت قيادته وأثبتت الإصابة وجود بعض الآلام البسيطة".

وكشف طبيب الزمالك "حصل باتشيكو على العلاج المناسب وارتدى واقي الركبة وخاض مران اليوم بصورة طبيعية".

واختتم أسامة تصريحاته "لا يوجد جراحة أو أي شيء من هذا القبيل مثلما انتشر".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بعد خوض 13 مباراة.

الزمالك باتشيكو محمد أسامة
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