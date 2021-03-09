التعادل يحسم مواجهة الاتحاد وغزل المحلة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

خالد كساب يحتفل بهدف غزل المحلة الأول في أسوان

حسم التعادل السلبي مواجهة الاتحاد السكندري وغزل المحلة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدروي المصري.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل الأهداف بعد سيطرة بدون فاعلية من الفريق السكندري.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع بعد خوض 15 مباراة، أما المحلة ففي المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

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بدأ اللقاء بسيطرة نسبية لأصحاب الأرض لكن دون محاولة حقيقية على مرمى عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة.

وفي الدقيقة 20 سقط محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري مصابا للمرة الثانية لكن بعد دقيقتين من العلاج عاد واستكمل اللقاء.

وحاول الاتحاد السكندري استغلال سيطرته بتسجيل الهدف الأول وفي الدقيقة 34 سدد عمار حمدي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حولها عمرو شعبان ببراعة إلى ركلة ركنية.

ولم ينجح غزل المحلة في تسديد أي كرة على مرمى الاتحاد من ثلاث تسديدات قام بها الفريق في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سيطر الاتحاد السكندري على الكرة بشكل أكبر بحثا عن خطف نقاط المباراة.

لكن فشل لاعبو الاتحاد في استغلال الهجوم وكانت أخطر فرص الشوط للفريق السكندري في الدقيقة 61 بتسديدة من عمار حمدي ولكن بجوار القائم الأيسر لعمرو شعبان.

واعتمد لاعبو المحلة على الهجمات المرتدة وفي الدقيقة 93 كاد أحمد النادري أن يقتل المباراة ولكن تصدى محمد صبحي لتسديدته.

ويواجه الاتحاد السكندري فريق البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

أما غزل المحلة فيحل ضيفا على المقاولون العرب يوم السبت المقبل.

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