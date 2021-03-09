تشكيل ليلة الأبطال – هالاند يقود دورتموند.. والنصيري في هجوم إشبيلية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - إشبيلية وبروسيا دورتموند

أعلن إدين تيرزيتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق دورتموند ذهابا في رامون سانشيز بيزخوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهد التشكيل العودة لطريقة 4-3-3 مع الاعتماد على المُدمّر إرلينج هالاند في الهجوم إلى جوارد القائد ماركو رويس والبلجيكي ثورجان هازارد.

كما يشارك الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام في الوسط إلى جوار محمود داهود.

تشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: مارفين هيتس

الدفاع: ماتيو موري – ماتس هوميلس – إيمري تشان – نيكو شولتس

الوسط: توماس ديلاني – جود بيلينجهام – محمود داهود

الهجوم: ماركو رويس – إرلينج هالاند – ثورجان هازارد

تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خيسوس نافاس – جول كوندي – دييجو كارلوس – ماركوس أكونيا

الوسط: فيرناندو – جوان خوردان – أوليفر توريس

الهجوم: سوسو – يوسف النصيري – لوكاس أوكامبوس

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا هالاند
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