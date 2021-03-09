في الدرجة الثالثة – إنقاذ حارس مصر للتأمين من اشتباه في بلع اللسان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 20:23

كتب : رضا السنباطي

مصر للتأمين - اتحاد الشرطة

شهدت مباراة مصر للتأمين واتحاد الشرطة بدوري الدرجة الثالثة، واقعة أوقفت قلوب الحاضرين.

علاء أحمد حارس مرمى مصر للتأمين تعرض لإصابة قوية في الرأس واشتباه في بلع اللسان، ونُقل إلى المستشفى.

وصرّح راشد عبد القادر عضو اللجنة الرياضية بنادي مصر للتأمين لـ FilGoal.com: "علاء أحمد حارس مصر للتأمين اصطدم بمهاجم اتحاد الشرطة وسقط أرضا وتعرض للإغماء".

وأضاف: "طبيب الفريق كان يعالج لاعبا آخر خلف المرمى وهرول على الفور فور سقوط علاء مشتبها في إصابته ببلع في اللسان".

وواصل: "نُقل الحارس إلى مستشفى المقاولون العرب وخضع لأشعة مقطعية، هو مصاب بجرح في الوجه وأصبح بحالة جيدة".

وأتم: "سيخرج مساء اليوم بعد الاستقرار على حالته الصحية".

وتم استكمال المباراة بعد دخول الحارس البديل وانتهت بفوز اتحاد الشرطة 2-1.

في الدرجة الثالثة
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