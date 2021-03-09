هامشيك لا يستبعد العودة إلى نابولي

لا يستبعد ماريك هامشيك قائد نابولي السابق العودة مرة أخرى إلى الفريق رغم انتقاله إلى الدوري السويدي.

ماريك هامشيك النادي : داليان ييفانج

وتم تقديم هامشيك لاعبا في نادي جوتيبورج السويدي بعد نهاية مشواره في الدوري الصيني.

ودفعت عودة الدولي السلوفاكي إلى أوروبا مجددا العديد من مشجعي نابولي إلى مطالبته بالعودة إلى الفريق من جديد.

وقال هامشيك في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "لا أقل لا ولن أغلق هذا الباب أبدا، لأنني لعبت طوال مسيرتي تقريبا هناك".

ويرتبط هامشيك بتعاقد مع فريق جوتيبورج السويدي حتى نهاية أغسطس المقبل.

وتابع هامشيك "نابولي لديه مكانة خاصة في قلبي، هو بيتي الثاني وبالطبع ربما يكون أحد الفرص".

وأوضح "لكنني في الحقيقة لا أفكر في هذا الأمر في الوقت الحالي وأركز فقط مع فريقي الجديد".

وخاض هامشيك 520 مباراة مع نابولي طوال مسيرته قبل أن ينتقل إلى نادي داليان في الدوري الصيني في فبراير 2019.

واختتم تصريحاته "جوتيبورج هو النادي الوحيد الذي كان مهتما جدا بي الفترة الأخيرة وكانوا جادين للغاية ولم أكن أفكر في شيء أخر".