دانيلو: رونالدو يمكنه الاستمرار في الملاعب طالما يشاء

يؤمن دانيلو لاعب يوفنتوس أن زميله في الفريق كريستيانو رونالدو يمكنه الاستمرار في الملاعب حينما يشاء على الرغم من بلوغه سن الـ36.

وقال دانيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعبت مع رونالدو لعامين في ريال مدريد والآن نحن سويا في يوفنتوس".

وواصل اللاعب البرازيلي "يتبع رونالدو الكثري من بعيد ويشرفني أن أكون جزءا من قصته، رؤيته يعمل يوميا وهو يسجل الأهداف وطموحه للفوز كل هذا لا يصدق".

وأكمل "إنه يضع أهدافا لنفسه وطالما استمر في خلق الدوافع لنفسه لا أستيع أن أرى أي حدود له".

وأتم دانيلو "يمكن لرونالدو الاستمرار طالما يشاء، من الناحية الجسدية هو مذهل، إنه يبلغ من العمر 36 عاما ويلعب كل مباراة ولا يرتاح ولا يريد كذلك، إنه فريد من نوعه".

وأنهى رونالدو الموسمين الأخيرين هدافا ليوفنتوس في كل المسابقات.