انتهت في الدوري - الاتحاد (0)-(0) غزل المحلة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق غزل المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة على ملعب الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق، بينما المحلة في المركز الحادي عشر بـ 18 نقطة بنفس عدد المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق61 تسديدة من عمار حمدي بجوار القائم الأيسر لغزل المحلة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34 إنقاذ رائعة من عمار حمدي يحولها عمرو شعبان إلى ركنية

ق22 محمد صبحي يستكمل اللقاء

ق20 محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد يسقط مصابا للمرة الثانية

انطلاق المباراة

الدوري المصري الاتحاد السكندري غزل المحلة
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